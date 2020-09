Elisabeth da Bélgica segue as pisadas do pai, o rei Philippe, e começou a frequentar um curso de formação militar na Escola Real Militar. 20% dos alunos são mulheres e a instituição é dirigida por uma general.

Elisabeth, herdeira ao trono dos belgas mas soldado sem direito a queimar etapas, apresentou-se no último dia de agosto, primeiro do novo ano letivo, no campo militar de Eisenborn para começar a PIM - phase d'nitiation militaire, isto é, a recruta - primeiro passo para quem quer frequentar a Escola Real Militar (ERM) da Bélgica. Dentro de quatro semanas, já com a boina azul, participará na abertura solene do ano académico da ERM - um desfile na Esplanada do Cinquentenário, em Bruxelas.

É a primeira mulher da família real da Bélgica a ingressar na Escola Real Militar e vai frequentar o curso de Ciências Sociais e Militares, em flamengo. É o mesmo curso que o pai frequentou quando, ele próprio, fazia a sua formação para um dia se tornar rei.