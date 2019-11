Na véspera do primeiro debate entre primeiro-ministro e líder da oposição, as sondagens pintam o Reino Unido com as cores do Partido Conservador. A mais recente, da Survation, atribui 42% ao partido do primeiro-ministro Boris Johnson, 28% aos trabalhistas de Jeremy Corbyn e 13% aos liberais-democratas de Jo Swinson.

Mas conta quem anda na estrada que os eleitores britânicos sentem desencanto e muitas dúvidas sobre como vão votar no dia 12 de dezembro. "Os eleitores estão profundamente insatisfeitos com a escolha que lhes está a ser pedido que façam. Não gostam muito de nenhum dos principais partidos, nem de Boris Johnson ou Jeremy Corbyn. Na verdade, eu iria mais longe - eu diria que neste momento há total incredulidade de que estão a ser solicitados para escolher entre os dois homens, sobre os quais muitos eleitores têm profundas dúvidas", escreveu o jornalista da Sky News Lewis Goodall, após ter percorrido o país durante duas semanas.