O missionário passionista Luiz Fernando Lisboa foi nomeado bispo de Pemba, capital de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, em 2013. Pertence à Congregação Paixão de Cristo que o levou para o país em 2001. Em outubro de 2017, iniciaram-se os ataques reclamados pelo Estado islâmico, tornando a província ainda mais pobre. Com mais de 200 mil deslocados e mil mortos. No ano passado foram atingidos pelo ciclone Kenneth, este ano pela pandemia de covid-19, num país com um sistema de saúde deficitário e a braços com a cólera. Situações que agravam a crise humana que vivem e que levam o bispo a gritar por socorro. Tem 64 anos e foi ordenado padre aos 27.

Tem denunciado os ataques em Cabo Delgado mas, desta vez, tornou pública uma carta, foi numa situação de desespero?

Sim. Desde o início dos ataques em Cabo Delgado, no início de outubro de 2017, que há uma certa lei do silêncio, tanto a nível interno como externo. Houve um certo desconhecimento do que se estava a passar e ficámos isolados. Esse grito de socorro surge para que olhem para a situação de Cabo Delgado, para que vejam o sofrimento do povo, para que tomem decisões e apresentem soluções para que esta situação acabe.