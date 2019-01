A decisão de ir estudar para fora é tomada tendo em conta muitos fatores: o curso não existir cá, não se ter notas para entrar em Portugal ou porque se procura uma experiência no estrangeiro. Depois começa a escolha do país. E é aí que se descobre quais os sítios onde não se paga propinas ou onde há um empréstimo estatal para estudar. Além de ser mais fácil encontrar um trabalho em part-time para conciliar com os estudos.

É isso que garantem os jovens portugueses que escolheram estudar fora. Gonçalo Reis está em Copenhaga a estudar Gestão Hoteleira e Turismo, numa turma internacional. Está desde setembro de 2018 na capital dinamarquesa, depois de sete anos de interregno entre o secundário e o início da licenciatura. "Tinha o curso de Técnico de Turismo e depois do secundário quis começar a trabalhar, fui nadador salvador e segurança privado. Tinha feito estágio num parque de aventura e o meu patrão começou a dizer que para fazer coisas mais radicais precisava de uma licenciatura." Esperou pelos 23 anos para se poder candidatar a esse contingente, mas não passou no teste de candidatura à Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril - "já não estudava há cinco anos" -, e aí começou a pensar nos custos do ensino superior em Portugal.