Imagine-se de férias no Luxemburgo. Tem consigo uma receita médica eletrónica do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para levantar. A partir deste ano é possível fazê-lo numa qualquer farmácia deste país. Tem a mensagem com a receita no seu telemóvel com todos os seus códigos e vai poder comprar o medicamento como faz atualmente numa farmácia em Lisboa ou no Porto.

Mais! Médicos de países europeus vão ter acesso ao resumo de saúde pessoal dos portugueses, mediante autorização expressa dos cidadãos, que inclui por exemplo as vacinas e as alergias que constam no registo de cada utente: o chamado Patient Summary. Um sistema que vai poder ser usado por turistas e emigrantes portugueses - só no Luxemburgo representam 19% da população.