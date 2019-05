Com mais de dois milhões de armas para uma população de 8,5 milhões de habitantes, a Suíça é um dos países com mais armas per capita - 28,3 por cem habitantes, mesmo assim longe das 120 por cada cem americanos. Apesar disso, o país não regista nenhum tiroteio desde 2001, quando um homem entrou no parlamento de Zug e matou 14 pessoas antes de se suicidar. Neste domingo, o país que desenvolveu o conceito de "cidadão-soldado" e organiza um concurso anual para ensinar os adolescentes a disparar vai às urnas num referendo para reforçar o controlo das armas. Mas mais do que a tradição de tiro nacional, em jogo está a permanência da Suíça no espaço Schengen e a relação com a União Europeia (UE).

Depois dos atentados de 2015 que fizeram 130 mortos em França, a UE decidiu adotar uma lei para tornar mais difícil o acesso às armas automáticas e semiautomáticas, muitas vezes usadas por terroristas em ataques como os de Paris. A diretiva europeia entrou em vigor em 2017, mas a Suíça, enquanto país que pertence ao espaço Schengen, também tem de adaptar a sua legislação. Perante este cenário e após a diretiva da UE ter sido aprovada pelo Parlamento helvético, em 2018, a Comunidade de Interesses do Tiro Suíço lançou um referendo (bastam 50 mil assinaturas para o fazer na Suíça) para tentar travar a sua entrada em vigor.