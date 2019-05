As sete vidas de Joe Berardo

Os nomes

Nasce José Manuel Rodrigues Berardo, na freguesia de Santa Luzia, no Funchal, a 4 de julho de 1944, "numa Madeira conservadora e onde a pobreza era lugar-comum", como descreve uma biografia de Berardo, no site da Coleção Berardo. José Manuel nasce quando os pais não esperavam, o sétimo filho de uma mãe com 46 anos: "Fui o restinho." Filho de Manuel Berardo Gomes e Ana Rodrigues Gomes, José Manuel ganha o nome de família que só o irmão Jorge tem. Todos os irmãos mais velhos são Gomes de apelido. A família perdeu as suas economias em 1931 com a falência do Banco Henrique Figueira.