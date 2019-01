Enes Kanter atua na NBA ao serviço dos New York Knicks mas falar do turco de 26 anos apenas como basquetebolista da liga norte-americana é dizer pouco.

Embora resida desde 2009 nos Estados Unidos, onde já representou os Utah Jazz e os Oklahoma City Thunder, Kanter tem estado bem atento à situação do seu país, assumindo-se como um crítico do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e um apoiante do movimento Hizmet, que visa o diálogo, a educação e a paz social e é liderado pelo teólogo e ativista Muhammed Fethullah Gülen, opositor do regime e considerado persona non grata na Turquia.