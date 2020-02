Como acabará a história de Ângela e de Hugo? O casal que queria muito ter filhos mas que a doença de Hugo não deu tempo ao tempo para que tal acontecesse. Hugo chegou mesmo a fazer recolha de sémen para criopreservação, caso os tratamentos ao tumor que lhe foi descoberto o deixassem estéril. Mas antes de entrarem em processo de inseminação, a 25 de março de 2019, morreu. Desde essa altura que a mulher, Ângela, luta para poder engravidar do marido, Hugo. O gabinete jurídico do Hospital São João, no Porto, onde Hugo esteve a ser tratado contra o tumor e fez a recolha de sémen, decidiu que não, de acordo com a lei, e estava pronto para, ao fim de um ano, destruir o sémen, mas agora aguarda a decisão das entidades competentes, políticas e judiciais.

A Lei n.º 32/2006 sobre procriação medicamente assistida (PMA) refere no artigo 22.º, que "após a morte do marido ou do homem com quem vivia em união de facto, não é lícito à mulher ser inseminada com sémen do falecido, ainda que este haja consentido no ato de inseminação".