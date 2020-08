Esta terça-feira será, ao que tudo indica, o dia D para a conclusão da transferência do goleador uruguaio Edinson Cavani para o Benfica. Uma autêntica novela que dura há cerca de um mês e que, após muitos avanços e recuos, está agora à beira de um final feliz para os encarnados.

Edinson Roberto Cavani Gómez nasceu no Dia de São Valentim de 1987, em Salto, cidade a noroeste do Uruguai, nas margens do rio Uruguai, que delimita a fronteira com a Argentina. Uma terra que viu nascer outras estrelas daquele país sul-americano, como José Andrade (campeão do mundo em 1930), Pedro Rocha (avançado que foi treinador do Sporting em 1988) e Luis Suárez, atual jogador do Barcelona, 21 dias mais novo do que Cavani.