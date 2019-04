Ponte 25 de Abril e Liceu Maria Amália vão ser classificados

"Há 110 anos que se fazem procedimentos de classificação em Portugal", diz a chefe da Divisão do Património Imóvel, Móvel e Imaterial da Direção-Geral do Património Cultural, a entidade pública que tem a seu cargo a conservação do património público e se encarrega da classificação dos bens culturais, imóveis, móveis ou imateriais do país. Hoje é Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

Data do final de 1906 a primeira classificação de uma edificação como monumento. O decreto de 27-09-1906, DG n.º 228, de 9-10-1906, publicado em Diário da República, converte o castelo de Elvas no primeiro monumento nacional português. A sua construção começou no século XII.