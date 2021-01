As imagens chocantes das filas de espera de ambulâncias com doentes com covid-19 nos principais hospitais públicos, em várias zonas do país, despertam sentimentos de revolta, impotência, culpabilização ou - pior, para algumas pessoas - até de banalização, dada a repetição destes acontecimentos, ao fim de quase um ano, mas agora de forma especialmente cruel com as urgências e os cuidados intensivos dos hospitais portugueses no limite da capacidade.

Afirmam especialistas, alguns políticos e empresários que, perante esta pandemia, tal como noutras crises, os portugueses têm sido resilientes. Todavia, resiliência não é um sinónimo de indiferença ou de sociedade amorfa perante as imagens das salas, corredores e parques de estacionamento dos hospitais a transbordar de infetados a necessitar de ajuda imediata.