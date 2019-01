O momento em que um grupo de bombeiros tentou forçar a entrada no Ministério do Trabalho.

Os bombeiros profissionais vão manifestar-se nesta quinta-feira junto ao Conselho de Ministros em protesto contra os decretos-leis aprovados pelo governo em outubro do ano passado que criaram as carreiras especiais de sapador bombeiro e de oficial sapador bombeiro, estabelecendo novas regras no que diz respeitos à sua reforma. Governo quer que passem a reformar-se aos 60 anos quando atualmente é aos 50. No entanto, nem todas as entidades que representam estes profissionais vão estar hoje unidas.

O que está em causa na manifestação desta tarde junto do Conselho de Ministros?