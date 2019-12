A Colômbia é uma exceção, com dois séculos de democracia, tantos como os de nação independente, na América Latina?

Fernando Cepeda: Sim. A Colômbia é um país muito diferente dos restantes da América Latina. Em muitos aspetos, desde a continuidade da democracia até à sua tradição jurídica, à sua tradição civilista, à sua tradição eleitoral, etc. Há diferenças muito notórias e isso é importante de reafirmar.

Essas características da Colômbia foram importantes para algo tão recente como o processo de paz com as FARC?

F.C.: Claro. Um observador externo pode ficar surpreendido que as próprias guerrilhas acabem por aceitar as ordens do poder judicial. As FARC, no final do processo, simplesmente disseram aceitar o que dizia a Constituição. É incrível. Isto quando se supunha que a sua rebeldia era contra o sistema.