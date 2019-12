O tráfego tem vindo a aumentar desde que a crise económica deu sinais de abrandamento. E a sinistralidade rodoviária também. No caso específico da condução em contramão, só nos primeiros nove meses deste ano já se registaram 101 acidentes. Os números foram dados ao DN pela APCAP - Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens, que integra 24 concessionárias e uma rede de estradas com 3580 km.

No entanto, o número de acidentes pode ser ainda maior, pois os 101 só correspondem a 60% da rede total - concretamente a 2150 km. O DN solicitou à APCAP dados que envolvessem todas as concessionárias do país, mas algumas empresas, nomeadamente a Ascendi, que integra sete concessionárias com tráfego significativo, não responderam ao apelo. Por isso, salvaguarda o secretário-geral da associação das concessionárias, "só no final do ano será possível fazer o balanço final e comparativo entre os dois últimos anos".