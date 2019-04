O galo de Notre-Dame foi encontrado no meio dos destroços

Bernard-Henri Levy no Teatro Tivoli, onde vai representar À Procura da Europa, a 6 de maio.

No rescaldo do incêndio que destruiu horas antes parte da Catedral de Notre-Dame, em Paris, era impossível evitar a tragédia na entrevista que o intelectual francês, ativista político e social e filósofo, Bernard-Henri Lévy, deu ontem ao DN no Teatro Tivoli, em Lisboa.

Cidade a que regressará no dia 6 de maio para subir ao palco e apresentar a peça À Procura da Europa, uma hora e meia de um monólogo em que apela ao voto nas eleições europeias para evitar que os políticos populistas obtenham vitórias. A peça já percorreu parte das capitais europeias e a digressão de Bernard-Henri Lévy terminará em Paris.