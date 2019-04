"Já no ano passado, quando estava no 11.º ano, tinha ouvido falar do programa que financia as propinas nas universidades do Reino Unido. Na altura tinham dito que este podia ser o último ano em que isso estava garantido e não quis perder a oportunidade." Guilherme Militão tem 20 anos e apesar de ainda nem ter concluído o 12.º ano, na Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto em Lisboa, já sabe que tem entrada garantida na universidade de Middlesex, em Londres, para tirar uma licenciatura em Fotografia. "Até lá só tenho mesmo de me concentrar em acabar o secundário."

Nos anos em que as incertezas em torno do Brexit afastaram muitos alunos do resto da Europa de universidades britânicas, os estudantes portugueses procuraram cada vez mais estudar no Reino Unido. Nos últimos dois anos, Portugal foi mesmo o campeão, em termos percentuais, na subida de admissões de alunos estrangeiros. Este ano promete ir pelo mesmo caminho e quem acompanha os processos garante que os estudantes vão continuar a ter acesso ao programa do governo britânico que financia as propinas para fazer uma licenciatura ou um mestrado no Reino Unido.