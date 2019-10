Rui Rio já decidiu que não irá deixar "armadilhada" a bancada parlamentar, muito renovada e feita à sua imagem e semelhança, para a eventualidade de ser eleito no próximo congresso, agendado para janeiro, um novo líder do partido. E poderá mesmo vir a liderar o grupo parlamentar até à reunião do órgão máximo do PSD para evitar a escolha de um deputado para essas funções.

"Uma coisa que Rio já decidiu é que não fará aos outros o que lhe fizeram a ele", assegurou ao DN uma fonte do PSD. Isto porque o líder social-democrata viu na transição da liderança da bancada de Luís Montenegro para Hugo Soares, que é um dos principais apoiantes da sua candidatura, uma forma de "controlar" o grupo parlamentar. Grupo esse que tinha sido escolhido no consulado de Pedro Passos Coelho e que lhe deu algumas dores de cabeça.