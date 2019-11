André Ventura no Parlamento

"Insistir que se pode dizer uma coisa numa tese e outra em artigos não académicos é nonsense. Seria como dizer que cientificamente a Terra é redonda mas politicamente é plana."

Professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade A&M do Texas (EUA) desde 2015, Nuno Garoupa não aceita a justificação que André Ventura deu, em entrevista ao DN, para as contradições entre o que escreveu na tese de doutoramento e o seu discurso político - de que uma coisa é o discurso científico e outra a opinião: "É um argumento ridículo e uma posição incompreensível. Obviamente ele escreveu uma tese digamos assim 'de esquerda' e agora decidiu ser de extrema-direita. É como se Darwin escrevesse A Origem das Espécies e a seguir defendesse o criacionismo."