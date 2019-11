No seu recente livro The Far Right Today (Polity Press, 2019), o principal especialista em movimentos populistas europeu, o politólogo Cas Mudde, explica como as sociedades ocidentais normalizaram os discursos radicais em 30 anos. A sua teoria é de que estamos na quarta onda da extrema-direita: as suas ideias, independentemente do poder que tenham os ultras no Parlamento, já são mainstream, já as incorporámos no debate político. Uma entrevista feita em duas partes, uma sobre a situação portuguesa e outra do jornal online espanhol El Confidencial.

O partido Chega acabou de entrar no Parlamento português. Portugal já não é exceção? Será um epifenómeno ou uma tendência?

Portugal não é mais a exceção, mas a votação do Chega ainda está muito abaixo do que outros partidos de extrema-direita conseguiram, e muito abaixo da média de 8% a 10% que esses partidos conseguem nas eleições europeias.