Numa altura em que os alunos já se preparam para o arranque do segundo semestre de aulas, há 17 mil estudantes (16 920) das universidades e politécnicos que ainda não sabem se têm direito a bolsa de estudo neste ano letivo. Os dados atualizados nesta terça-feira pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) mostram que 80 mil das cerca de 96 mil candidaturas já foram analisadas, mas ainda há 12 mil (13% do total) nos serviços das universidades à espera de uma decisão, a que se juntam outras cinco mil que ainda não avançaram por falta de informação. E mesmo os pagamentos sofreram uma quebra em relação ao ano passado.

Apesar de 60 mil alunos, entre público e privado (ver infografia), já saberem que têm direito a apoio, em dezembro foram pagas 50 502 bolsas de estudo, menos quase 4500 do que no mesmo mês do ano anterior, quando foram pagas 54 874. Os problemas informáticos que afetaram a comunicação entre os sistemas das Finanças e da Segurança Social e os dos Serviços de Ação Social das universidades - que deixaram milhares de candidaturas paradas no início do ano letivo, quando no ano passado o processo tinha sido especialmente rápido, com a renovação automática das bolsas para os alunos que mantivessem as mesmas condições familiares e económicas - explicarão em larga medida essa quebra. É que muitos dos processos que estão em aberto, argumenta o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), estão à espera de informação de outras entidades. "Estes processos têm três áreas, uma parte tem que ver com a informação académica, outra com dados que têm de vir das Finanças e uma outra que tem que ver com a vertente social", explica Pedro Dominguinhos, para ilustrar como as demoras não se devem muitas vezes aos serviços.