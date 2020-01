Decorridos dois dias sobre a abertura do período para entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, os partidos já entregaram mais de duas centenas de propostas - eram 202 às 21.00 horas de ontem. Para já, o PAN avançou com 51 medidas, o Bloco de Esquerda com 43, o PCP com 38, o PEV com 34, o Livre com 26, o Chega com seis e a Iniciativa Liberal quatro. Os restantes partidos ainda não avançaram com propostas de alteração.

Impostos e saúde são, para já, as áreas que estão a merecer maior atenção dos partidos, com as propostas de alteração a rondarem já as quatro dezenas, em ambos os casos. O ambiente também já regista mais de 30 propostas.