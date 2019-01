Um homem inquebrável como o aço, outro frágil como o vidro e ainda outro com a personalidade estilhaçada. Respetivamente, Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy são a combinação sui generis na base do tão aguardado Glass, derradeiro momento da trilogia que se convencionou chamar Eastrail 177 (o nome do comboio que descarrila no primeiro filme).

Trilogia que é uma singularíssima abordagem do universo dos super-heróis por M. Night Shyamalan. Quer dizer, um olhar que troca a receita estafada das narrativas de ação pela análise acutilante do papel dos comics na sociedade e na cultura (já não apenas americana).