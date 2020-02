Eutanásia. Referendo só com lei despenalizadora aprovada

Tem 70 anos e há quase 50 que exerce medicina. É psiquiatra. Foi a área que sempre quis. E assim que se formou e terminou o serviço médico à periferia entrou na especialidade, no Hospital Júlio de Matos. Esta foi sempre a sua "casa". Foi ali que fez carreira hospitalar, que chefiou serviços e o internato médico. Reformou-se do Serviço Nacional de Saúde aos 60 anos, como diretor de serviço.

Como médico sempre se bateu pela prevenção do suicídio e pelo bem-estar dos doentes psiquiátricos. Lutou pela comparticipação de medicamentos para estes doentes. Ajudou a fundar a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, hoje com 30 anos, e a Associação de Educação e de Apoio na Esquizofrenia, que já não funciona. Passou pela política, foi deputado pelo PCP, partido onde ainda milita, entre 1976 e 1979. Participou na discussão sobre a Lei do Serviço Nacional de Saúde, mas nunca deixou a medicina.