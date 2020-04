Um ano depois de ter sido uma de oito mulheres que acusaram Joe Biden de comportamento inapropriado, dizendo que ele lhe tinha massajado os ombros e brincado com o seu cabelo de forma indesejada, Tara Reade foi agora mais longe: acusou o ex-vice-presidente norte-americano de abuso sexual. Os alegados factos remontam à primavera de 1993, quando ela trabalhava no gabinete do então senador do Delaware.

A campanha de Biden, que após a desistência de Bernie Sanders é o único na corrida à nomeação democrata à Casa Branca, nega tudo. "Esta acusação é falsa. Isto não aconteceu", indicou num comunicado a diretora de comunicações, Kate Bedingfield, lembrando que, ao longo da sua carreira, Biden, de 77 anos, tem procurado "mudar a cultura e as leis em torno da violência contra as mulheres".