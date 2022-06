Madragoa está em festa e quase sem voz pelo fim de um enguiço de 28 anos da sua marcha

"Marcha há só uma! É a Madragoa e mais nenhuma! Está quebrado o nosso enguiço! Estávamos enguiçados e injustiçados agora acabou, agora sentimos a vitória". As palavras são ditas por São da Brava, antiga marchante e filha do bairro lisboeta que na madrugada desta segunda-feira se sagrou campeão das Marchas Populares, título que já lhe fugia desde 1994, mas refletem o sentimento que ontem se vivia na Madragoa.

A notícia da vitória chegou ao bairro por volta das seis da manhã e a festa junto ao Esperança Atlético Clube, coletividade que organiza a marcha, prolongou-se quase até às 10.00, com direito a fogo de artifício e tudo. Mesmo em frente ao Esperança Atlético Clube fica o restaurante O Caldo Verde, onde trabalha Fátima Araújo, de 20 anos, que não nasceu na Madragoa, mas considera os seus moradores família. "Isto para o bairro é uma alegria. Eles estavam mesmo a precisar deste ânimo forte, porque foram 28 anos sem ganhar. Foi mesmo uma emoção muito forte, acho que estamos todos comovidos, mesmo quem não é do bairro está super feliz", conta a jovem ao DN, enquanto enquanto aponta para o lixo que está no chão, resquícios da festa da vitória, dizendo em tom de brincadeira que iria sobrar para ela. "Deixaram aqui a rua toda suja, mas isto também não acontece todos os anos, e Deus queira que para o ano estejam aqui outra vez a comemorar outra vitória. E estamos aqui para os apoiar no que precisarem".

Fátima Araújo trabalha no restaurante "O Caldo Verde", mesmo em frente à coletividade que organiza a Marcha da Madragoa © Rita Chantre / Global Imagens

Uns metros mais acima, na esquina da Rua das Madres, encontramos um grupo de moradores do bairro, ainda em êxtase pela vitória da Madragoa nas Marchas Populares - Alcântara ficou em segundo e o Alto do Pina em terceiro. Nesse grupo está um ainda muito ensonado marchante e explicam-nos que é o único membro da equipa vencedora que está acordado, embora já tenha ido umas horas à cama. "Ganhar pela Marcha da Madragoa foi a melhor coisa da minha vida. E a festa é uma sensação inexplicável. Foi até às tantas! Não há explicação, foi uma coisa que ninguém estava à espera e quando recebemos a notícia foi uma grande festa. Foi uma coisa espetacular, é uma emoção muito grande!", conta ao DN, já ao início da tarde, Carlos Coelho, de 30 anos e marchante há 16. "Para o ano temos que ser bicampeões. É sempre a andar!", promete Carlos, adiantando que já estava apalavrada uma volta da marcha pelo bairro "para fazermos um agradecimento às pessoas".

Carlos Coelho tem 30 anos e é marchante da Madragoa há 16. © Rita Chantre / Global Imagens

Um por todos e todos por um

Continuando a andar pela Rua das Madres, sempre acompanhados de gritos de "A Madragoa é linda!" que se ouvem pelo ar, encontramos na esplanada de um café um grupo de antigas marchantes, algumas delas vencedoras em 1994, e que entretanto já passaram o testemunho a filhas, netas, e sobrinhos. Sandra Peres é uma delas. Está quase sem voz por causa dos festejos das últimas horas e não consegue esconder a emoção que sente por esta vitória da Madragoa, uma emoção que quase a faz esquecer do que sentiu quando venceu há 28 anos. "Nem sei bem, foi bom. Gostei, adorei, como este ano. Já merecíamos!", diz com a voz que lhe resta. "Com as minhas filhas lá, com as miúdas que a gente conhece desde bebés, fiquei feliz por elas, e por nós, por todos". "Estamos malucas!", atira uma outra antiga marchante. "Foi giro! Foi gritar, cantar, saltar, foi tudo. Por isso é que tenho a voz assim", confirma Sandra.

Para o ano já estão a pensar no bicampeonato, mas será que é desta que vão acabar com o reinado de Alfama? "O reinado era nosso, que nós temos uma coisa que eles não têm, que é a taça de Rainha das Marchas. Mais ninguém tem, só nós é que temos", esclarece o grupo, referindo-se ao galardão que receberam pelas vitórias consecutivas entre 1964 e 1966 - na altura, a marcha da Madragoa era organizada pelo Vendedores de Jornais Futebol Clube.

A Madragoa sagrou-se vencedora do concurso das marchas. Alcântara e Alto do Pina ficaram nos outros dois lugares do pódio. © Rita Chantre / Global Imagens

Vinda do interior do café, São da Brava, outra antiga marchante, que começou por ser mascote, junta-se à conversa. "Já perdemos muitos anos em que íamos com marchas muito bonitas para ganhar o primeiro lugar e não conseguimos. Este ano era mais um em que achei que o júri... Só há publicidade para um bairro em Lisboa, que é para Alfama, é publicidade na televisão, é publicidade dos Santos Populares, é publicidade em tudo o que é publicidade e parece que não há mais nenhum bairro em Lisboa, só Alfama", diz São, ressalvando que gosta de Alfama e tem amigos em Alfama. "Eu sou mesmo da Madragoa e só entrei na Marcha da Madragoa. Não sou vendida por marcha nenhuma. O meu bairro é este e mais nenhum!".

São já deixou de marchar há muitos anos, mas a sua família, mais conhecida pelo apelido de Bravos, continua a marcar presença no grupo. "Agora tenho sobrinhos. Quem é que eu tenho mais? A minha família é tão grande que até me esqueço. E depois nós todos aqui do bairro somos uma família. Somos como o Dartacão, um por todos e todos por um. Na Marcha da Madragoa é assim!".

