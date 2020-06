Em tempo de festejos do Santo António proibidos, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) pede distanciamento social e promete que para o ano - se tudo correr bem - haverá festa rija na capital. Se essa promessa lhe é possível fazer, o mesmo não é capaz com o regresso de Lisboa à normalidade, principalmente no setor do turismo, que, afirma, em 2020 jamais recuperará o desempenho de antes da pandemia.

Fernando Medina revela nesta entrevista que pretende erguer um memorial à escravatura e compromete-se a dar início ao Museu da Descoberta, uma promessa que está no seu programa eleitoral, ainda durante este mandato. Uma revelação feita no momento em que grupos de pessoas deitam abaixo estátuas de protagonistas racistas ou esclavagistas em várias cidades do mundo, situação que esta quinta-feira também se verificou em Lisboa com a estátua do Padre António Vieira. Um ato que Medina criticou de imediato, tendo acusado os autores das pinturas na estátua de "vandalismo ignorante", porque o filósofo e o autor de sermóes que ficaram na história mundial tem uma "dimensão humanista e de tolerância num tempo em que isso não era de todo regra". Como diz nesta entrevista, "o museu tem de expressar tudo da nossa História e em todas as dimensões positivas e negativas".