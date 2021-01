Válter Fonseca é diretor do Departamento de Qualidade na Saúde na Direção-Geral da Saúde e coordenador da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. Em entrevista ao DN assume que a doença ainda não está controlada, apesar da vacinação, e que é preciso continuar a manter um grande "esforço" para a combatermos, que as novas variantes são uma preocupação e que os maiores de 65 anos, sem comorbilidades associadas ou em lares, serão vacinados mais cedo se chegarem mais vacinas do que as que estão a chegar agora (uma média de 80 mil doses por semana).