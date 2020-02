O padre Adelson Araújo dos Santos esteve na preparação e participou no Sínodo sobre a Amazónia, em outubro passado, de onde saiu a recomendação para a possibilidade de se abrir uma exceção ao celibato obrigatório dos padres. Uma proposta que, caso fosse aceite, iria permitir a ordenação sacerdotal de homens casados como forma de combater a falta de padres nesta região.

O mundo esperava pela posição do Papa Francisco. O padre brasileiro Adelson Araújo dos Santos foi um dos apresentadores da esperada exortação apostólica pós-sinodal do Sumo Pontífice, "Querida Amazónia", divulgada nesta quarta-feira. Mas fora do documento ficou a recomendação feita pelos bispos que participaram no Sínodo da Amazónia e que tanta polémica suscitou, com a ala mais conservadora da Igreja Católica a considerar que poderia ser aberto um precedente que rompia com séculos de tradição.