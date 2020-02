O DN foi para a rua auscultar as diferentes sensibilidades no debate sobre a eutanásia, com três perguntas:

1 - Se houvesse um referendo à eutanásia, saberia como votar?

2 - Devem ser os partidos com assento no Parlamento a decidir?

3 - Já pensou sobre o assunto profundamente, está a par dos prós e dos contras?

Eis as respostas (por ordem alfabética do primeiro nome):