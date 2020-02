Sajid Javid deixou o cargo de ministro das Finanças na sequência da imposição do primeiro-ministro Boris Johnson em despedir toda a equipa de assessores, numa remodelação governamental já esperada desde dezembro.

Com um governo assente numa maioria parlamentar de 80 deputados e a batalha do Brexit ganha, era chegada a altura de Boris Johnson reformular o governo com o objetivo de livrar-se de ministros inconvenientes, reforçar os poderes e atacar as prioridades da legislatura, que passam pelo aumento do investimento público. O Times adiantava nas vésperas de Natal que Dominic Cummings, o todo-poderoso assessor do primeiro-ministro, preparava "uma das mais ambiciosas" remodelações da história do governo, ao ponto de ser chamada de "massacre de São Valentim".