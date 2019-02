Quando regressou à Bélgica, em julho do ano passado, o ex-presidente da Generalitat Carles Puigdemont deixou claro que o apoio dos independentistas catalães à moção de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy não seria um cheque em branco.

"A um presidente é concedido um estado de graça (...) podemos conceder que se instale, que respire, que se expresse, que possa comparecer no Parlamento para conhecer as suas políticas. É isto que se está a passar com Sánchez. Agora isto não é um cheque em branco para Sánchez", declarou o ex-presidente autoexilado, a viver atualmente em Waterloo, depois de o líder socialista ter sucedido a Rajoy, do Partido Popular, no Palácio da Moncloa.