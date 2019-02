Duarte Nuno Vieira, ex-presidente do Instituto de Medicina Legal, defende que, sendo Portugal um Estado com condições económicas limitadas, este método de autópsia não deve ser uma prioridade.

Aos 39 anos, Pedro Henriques matou a sogra, a filha de dois anos e meio e, depois, suicidou-se. O crime ocorreu na Amora, no Seixal, e chocou a sociedade portuguesa, no início do mês de fevereiro de 2019. Era o décimo caso de violência doméstica desde o início do ano. Psicólogos forenses e psiquiatras traçaram-lhe de imediato o perfil psicológico, tal foi o "ato grave" e "dramático" que protagonizou.

"Um homem marcado por pensamento paranoico", com uma "dor mental medonha" e "mente muito perturbada." Mas o que terá feito com que este homem mudasse o seu comportamento, já que antes se manifestava estável? Terá dado sinais de alguma patologia psiquiátrica que até então não tinha sido diagnosticada? Estaria a viver um processo de depressão profunda e ninguém se apercebeu? Tudo questões que muitos pensariam que, agora, já não teriam resposta, mas há especialistas que defendem que uma autópsia psicológica poderia ajudar a construir o puzzle da vida deste homem, que vivia "em guerra aberta" com a ex-mulher, Sandra Cabrita, na disputa pela guarda da filha, com os próprios pais, que iriam a tribunal testemunhar a favor da nora, e com ele próprio.