O mau resultado que o CDS teve nas europeias é preocupante para o partido? Poderá repetir-se agora nas legislativas?

Não há dúvida nenhuma de que as europeias são sempre uma espécie de primárias relativamente àquilo que poderão ser os resultados nas legislativas. Tenho vindo a fazer críticas em relação à atual direção e à linha que está a seguir e já tinha dito que isto podia acontecer. Ou seja, que o resultado eleitoral do CDS poderia ser um resultado mau. Nunca pensei que fosse tão mau.

É a mensagem de Assunção Cristas que não está a resultar?

Há dois aspetos que podem justificar este resultado eleitoral e que têm que ver com a linha seguida por Assunção Cristas. Há dois pontos fracos na sua liderança. Primeiro, Assunção Cristas não apostou na implantação autárquica do partido. E esse é um ponto crucial, porque o CDS, quando teve melhores resultados eleitorais, era quando tinha uma maior implantação autárquica. No tempo do Eng.º Adelino Amaro da Costa e do Dr. Freitas do Amaral, o CDS tinha cerca de 38 presidentes de câmara, neste momento tem seis; tinha cerca de 500 vereadores, neste momento acho que nem chega a 50; tinha 600 presidentes de junta, neste momento tem poucas dezenas. Este aspeto, que foi descurado, já vem de trás, mas não só durante o consulado de Assunção Cristas, é extraordinariamente importante para o que poderá ser um sucesso eleitoral.