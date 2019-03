Já aconteceu praticamente com todos os grandes treinadores da história do futebol mundial, de Helenio Herrera (tanto no Inter como no Barcelona) a Rinus Michels (Ajax e Barcelona) ou José Mourinho (Chelsea), passando por Marcello Lippi (Juventus), Fabio Capello (Milan e Real Madrid), Jupp Heynckes (Bayern Munique), Van Gaal (Barcelona). Em Portugal também não faltam exemplos: Eriksson (Benfica), Pedroto (FC Porto), Artur Jorge (FC Porto)...

Voltar a um sítio onde se foi feliz é uma tentação grande também para treinadores de futebol, apesar dos avisos populares em sentido contrário. Mas há uns que surpreendem mais do que outros. Como o regresso, anunciado na segunda-feira, de Zidane ao Real Madrid, apenas nove meses depois de ter decidido deixar o clube com o qual tinha conseguido ganhar as últimas três Ligas dos Campeões consecutivas, num feito inédito na era moderna da prova (a partir de 1992).