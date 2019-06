Um crime ocorrido em Taipé, em fevereiro do ano passado, desencadeou uma proposta de lei sobre a extradição e em consequência a maior revolta contra a administração de Hong Kong.

Hong Kong viveu na quarta-feira o segundo capítulo do mais grave confronto político desde a sua transferência para a China, em 1997, com a polícia a disparar balas de borracha, gás pimenta e gás lacrimogéneo contra manifestantes que bloqueavam as principais artérias. Dezenas de milhares de manifestantes, a maioria constituída por jovens vestidos de preto, com máscaras cirúrgicas e óculos de proteção, voltaram às ruas depois do primeiro protesto de domingo, que terá juntado um milhão de pessoas, para rejeitar um projeto de lei do governo que permite a extradição para a China continental.