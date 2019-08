A missão dele é ajudar os milionários donos de clubes a chegar ao sucesso desportivo e financeiro. Foi assim no Mónaco e está a ser assim no Lille, clube onde jogam dois portugueses (Xeka e José Fonte). Luís Campos é aquele que descobre talentos baratos e os ajuda a potenciar para depois renderem milhões de euros. É uma espécie de arquiteto de equipas que procura as peças certas para a construção do puzzle que é a equipa.

No clube do norte de França, o português especialista em scouting, à imagem daquilo que fez no principado, como conselheiro do milionário russo Dmitry Rybolovlev, tem palavra nas contratações e vendas, mas com influência noutras áreas como as renovações e infraestruturas. Desta vez, assessora Gérard Lopez, o empresário dono do Lille que já foi dono da equipa de Fórmula 1 Lotus.