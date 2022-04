Exército paga 1.2 milhões a privados para levar blindados e militares para a Roménia

O chefe do Estado-Maior do Exército, Nunes da Fonseca, no Regimento de Infantaria 14, em Viseu, passa revista à força que vai para a Roménia

O Exército contratou por mais de um milhão e 200 mil euros transportadoras privadas para levar os militares, blindados e outro material que será utilizado pela força nacional destacada para a Roménia, no âmbito da missão da NATO "Tailored Forward Presence", que visa "contribuir para a dissuasão e defesa da Aliança".

A guerra da Ucrânia obrigou as Forças Armadas a antecipar a projeção desta força para o próximo dia 15 - uma companhia de 221 militares - planeada para o final deste ano.

São dois os contratos relacionados com esta força nacional publicados no portal oficial base.gov e indicam que por "ausência de recursos próprios" foram feitos estes ajustes diretos no valor total de 1.267.888 euros.

O mais avultado foi celebrado com a empresa FLS Freight & Logistics Solutions Lda., no valor de 1 071 888,00 euros, com um prazo de execução de 20 dias e pagamento a 30. Tem por objetivo o "Transporte Marítimo em Navio Dedicado (Complementado com Transporte Rodoviário) para a Projeção de UEC (CAtMec) para a Roménia" e invoca " motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis".

De acordo com este documento, assinado pelo Brigadeiro-General João Luís de Sousa Pires, a conta será suportada pelas verbas orçamentadas das Forças Nacionais Destacadas (FND).

O outro contrato, também por "ausência de recursos próprios", foi celebrado com a empresa DSV Air & Sea Portugal Lda., no valor de 196 mil euros visa a "Aquisição do serviço de transporte de passageiros e de mercadorias no âmbito da Tailored Forward Presence - Voo Dedicado (Charter) para Projeção da força para a Roménia" e vai levar os militares, que deverão sair do Figo Maduro em direção a Craiova, no sul da Roménia.

Transporte por navio e terra

O DN questionou o Exército e o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), responsável pelas FND, para saber se não existiam recursos do Estado e das próprias Forças Armadas (navios da Marinha, aeronaves da Força Aérea, veículos do próprio Exército) que pudessem ser utilizados, mas não obteve resposta.

"Havendo a necessidade de transportar viaturas com essas características tornou-se necessário recorrer a uma empresa privada, como acontece com a generalidade dos países da UE que não dispõem desta capacidade de transporte nas suas Forças Armadas"

O ministério da Defesa reconhece, por seu lado, que "as Forças Armadas não dispõem dos meios de projeção estratégica capazes de transportar forças terrestres de tipologia média ou pesada" e que "havendo a necessidade de transportar viaturas com essas características tornou-se necessário recorrer a uma empresa privada, como acontece com a generalidade dos países da UE que não dispõem desta capacidade de transporte nas suas Forças Armadas".

O Gabinete da Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, adianta que este sistema continuará a ser utilizado "quando não seja possível assegurá-lo com meios próprios das Forças Armadas, como é normal nos países da NATO".

Neste caso, a viagem do material, que começou no passado dia nove, está a ser feita por via marítima e depois sobe por terra até à Roménia. Este contrato foi o mais dispendioso de todos os celebrados com transportadoras, de acordo com o que está publicado no portal base.gov.

A FLS Freight & Logistics Solutions Lda já transportou este ano, também para o Exército, um contentor para Moçambique (11 950 euros) e "mercadorias militares" para a FND na República Centro Africana (77 259, 67 euros).

Por seu lado, a DSV Air & Sea Portugal Lda. ganhou em concurso público, no final do ano passado, um contrato com a Direção de Navios da Marinha, no valor de 433 mil euros, para fornecimento de "serviços de transitário para 2022", ou seja, de transporte, assinado em dezembro de 2021.

Recorde-se que o único navio que a Marinha tinha que poderia ser utilizado em transportes de carga média e pesada era o Bérrio, o "gigante" reabastecedor logístico que foi mandado abater em janeiro de 2020, sem que outr alternativa estivesse disponível, estando atualmente ainda a ser avaliada a sua possível recuperação.

"Circunstâncias excecionais"

No ano passado o Exército também contratou esta empresa, por 499 990 euros para "Transporte de passageiros, fardamento e outras mercadorias militares (produtos de defesa), por via aérea (voos charters dedicados a realizar em 14 de janeiro de 2021 e 24 de janeiro de 202, de Lisboa/Aeródromo de Trânsito Nº1 (AT1) para Cabul/Afeganistão (Aeroporto de Hamid Karzai) e regresso". E também para "Serviço de transporte de mercadorias militares Lisboa/Bangui(RCA)", por 94 mil euros.

A "Tailored Forward Presence" faz parte das missões da NATO na Europa e tem como objetivo "contribuir para a dissuasão e defesa da Aliança no seu flanco sudeste". O quartel-general está localizado em Craiova e o compromisso nacional era de disponibilizar 174 militares de infantaria e 17 blindados.

Contudo, tendo em conta a guerra na Ucrânia, houve um reforço para 221 militares - 201 da companhia de atiradores (reforçada com um módulo de defesa antiaérea, um módulo de conjunto de informações e um módulo de apoio) e 20 da equipa de operações especiais.

Em declarações aos jornalistas no Regimento de Infantaria (RI) 14, em Viseu, onde decorreu a cerimónia de outorga do estandarte nacional a esta força, o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca realçou o "reduzido tempo" em que foi aprontada esta força.

"A primeira força nacional destacada para a Roménia foi aprontada em circunstâncias excecionais", disse Nunes da Fonseca, lembrando que a projeção de uma companhia de atiradores mecanizada estava planeada para o final de 2022", mas o conflito na Ucrânia "implicou a antecipação da projeção desta subunidade".