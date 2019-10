António Costa no final da conversa com BE, quarta-feira, na sede dos bloquistas

A geringonça morreu. PS vai governar sem maioria absoluta no Parlamento e assente em entendimentos caso a caso para, por exemplo, irem sendo viabilizados os Orçamentos do Estado (o de 2020 deve ser apresentado até ao final do ano).

Dos partidos à esquerda do PS - BE, CDU, Livre e PAN -, só os bloquistas se disponibilizaram para um acordo escrito. E isso bastou para que António Costa o recusasse: o PS ou alinharia com o BE e com o PCP, em conjunto, ou não alinharia de todo. É o que vai acontecer. Mas socialistas e bloquistas deverão voltarão a reunir-se proximamente para discutir o próximo Orçamento do Estado.