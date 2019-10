"Choque entre EUA e China é cada vez mais possível, não só no mar do Sul da China mas noutras partes do mundo"

O primeiro erro quando se fala de África é fazê-lo como se fosse toda igual - porque estamos a referir realidades muito diferentes. Já não falo só da tradicional divisão entre África do Norte, árabe, e África subsariana. Falo de um país como a África do Sul, que não é comparável com a Etiópia. Ou de um Moçambique, bem diferente de uma Nigéria. Portanto, é melhor falar de Áfricas?

Sim. Isso seria o mais correto, até porque, do ponto de vista do contexto histórico, há muitas diferenças. Mas, ao mesmo tempo, faz sentido falar de uma África para certas coisas. Por exemplo, o conjunto dos países africanos tem uma grande dependência das matérias-primas. Mesmo aqueles que não possuem uma grande riqueza de matérias-primas acabam por, por relações de vizinhança ou por dificuldades logísticas, depender um pouco dessa relação que África tem com as matérias-primas. Na classificação das Nações Unidas há 35 países na África que são altamente dependentes de exportação de matérias-primas. E essa definição comporta os países que têm pelo menos 80% das suas exportações.