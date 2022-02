O navio russo Pyotr Morgunov a caminho do mar Negro, de passagem pelo estreito do Bósforo, em Istambul.

São mais de 140 os navios russos a participar em exercícios navais em vários pontos do globo, e para o mar Negro foram enviados seis navios de assalto anfíbio das frotas do Báltico e do Norte que se juntam à frota russa fundeada em Sebastopol (Crimeia) e em Novorossiisk (norte do Cáucaso). Enquanto ao largo da fronteira norte da Ucrânia russos e bielorrussos entretêm-se em manobras militares "defensivas", o presidente dos Estados Unidos atirou sal à ferida ao dizer para os concidadãos saírem da Ucrânia o quanto antes, no que foi seguido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Moscovo anunciou a realização de extensos exercícios no mar Negro e no mar de Azov nos próximos dias e fechou grandes áreas para a navegação comercial, ao que Kiev protestou "veementemente contra a decisão". "Uma formação sem precedentes de manobras torna a navegação em ambos os mares virtualmente impossível", o que "pode causar consequências económicas e sociais complexas, especialmente para os portos da Ucrânia".