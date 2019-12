"Um cenário possível é ficarem em Portugal. Neste momento, estamos a avaliar, porque esta situação é semelhante a outras situações de cidadãos estrangeiros requerentes de proteção internacional que chegam à Europa e que estamos a acolher, nomeadamente provenientes de Malta e de Itália, de ações de resgate no Mediterrâneo, e é nesse quadro que estamos a trabalhar."

Estas declarações de Cristina Gatões, a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, feitas na noite desta quarta-feira aos media no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira​​​​ de Castro Marim, parecem de molde a dar esperança aos oito jovens que no mesmo dia de manhã chegaram ao Algarve num pequeno barco, e que dizem ser marroquinos, de que o seu destino não seja o mesmo do grupo de 23 proveniente de Marrocos que em 2007 chegou ao Algarve e acabaria rapidamente repatriado, apesar dos protestos de ativistas dos direitos humanos.