"Em caso de incêndio até aquelas pessoas que ficam agarradas às casas viriam comigo"

Silvério Teixeira traz sempre no carro um dos kits que a Autoridade Nacional para a Proteção Civil lhe entregou. "Até hoje, felizmente não foi preciso usar", conta ao DN numa tarde fresca de agosto, a meio caminho entre a sua casa e o abrigo da aldeia de Vale Florido, Freguesia de Alvorge, no concelho de Ansião. Foi ali, na sede da Associação Cultural e Recreativa, que uma comitiva encabeçada pelo ministro da Administração Interna apresentou o programa Aldeia Segura, em abril de 2018. Silvério - aposentado da PSP - foi o primeiro-oficial de segurança do país.

Lembra-se bem do dia em que o presidente da junta do Alvorge (eleito pelo PS, tal como o presidente da Câmara de Ansião) lhe ligou, para saber se ele podia "ir abrir a associação para ver se tinha condições de receber lá a comitiva". A sede é o espaço onde agora conversamos com Silvério Teixeira: uma única sala, com um bar ao fundo, um palco e umas casas de banho, espaço mais habituado a bailaricos e almoços-convívio. Silvério é tesoureiro da coletividade, e por isso os autarcas sabiam que "tinha a chave".