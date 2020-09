De que forma os médicos dentistas estão a preparar-se para uma eventual segunda vaga de covid-19?

Estamos a acompanhar todas as medidas e recomendações emanadas pelas entidades competentes, nomeadamente do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde (DGS). A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) tem participado nas reuniões preparatórias do período outono-inverno, organizadas pela tutela e, internamente, temos realizado inquéritos aos médicos dentistas para aferir o impacto da pandemia desde o período de retoma da atividade, e perceber as maiores dificuldades sentidas. Estamos também a dinamizar um grupo de trabalho de "reflexão e acompanhamento da covid-19", fazendo um acompanhamento das recomendações e medidas de saúde pública e dando-as a conhecer ao universo dos médicos dentistas.

Pode avançar medidas concretas?

Temos avançado com várias medidas, como a manutenção e o reforço das medidas emanadas pela DGS, nomeadamente da orientação 022/2020, sobre os Procedimentos para a covid-19 em clínicas, consultórios ou serviços de saúde oral dos cuidados de saúde primários, setor social e privado; aprovisionamento das reservas de equipamento de proteção individual (EPI); recomendação da vacinação da gripe sazonal; estamos a estimular a utilização da aplicação StayAway Covid; estamos a facilitar o estabelecimento de parcerias com laboratórios de análises clínicas para testagem da infeção pelo vírus SARS-Cov-2, com protocolo para membros da OMD (enquanto aguardamos possibilidade de incluir os médicos dentistas em grupo prioritário para a testagem). E ainda a adequação das recomendações no contexto covid para a escovagem dentária nos estabelecimentos de ensino.