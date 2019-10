"Alguns ex-membros e membros do Partido." Pela primeira vez, o PCP assume publicamente que dentro do partido há militantes (e ex-militantes) que estão em discordância radical com o rumo dos últimos quatro anos. E responsabiliza-os, em parte, pelo resultado da CDU nas legislativas (descida de 17 para 12 deputados, descida de 444,9 mil votos para 329,2 mil votos, ou seja, menos 115,7 do que em 2015).

A referência aos "ex-membros e membros do partido" vem no comunicado da reunião do Comité Central do PCP que, na terça-feira, analisou o resultado das legislativas. Uma referência, no entanto, omitida por Jerónimo de Sousa na conferência de imprensa em que, no dia seguinte, apresentou as conclusões da reunião.