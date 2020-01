PSD: Montenegro diz que partido não pode ser conivente com governo de "empatas"

Rui Rio e Luís Montenegro dizem que vão ganhar as diretas do PSD neste sábado. Miguel Pinto Luz simulou que passava a uma segunda volta, num vídeo polémico. Na verdade, ninguém no partido arrisca a ser taxativo sobre quem sairá vitorioso desta corrida, que pode não terminar hoje.

"Não se consegue perceber claramente", diz ao DN uma fonte próxima da atual direção do partido, embora admita esperar que o atual presidente fique à frente. Mas ficar à frente não significa que Rio reconquiste a liderança do PSD. Se nem ele nem Montenegro conseguirem mais de 50% dos votos haverá uma segunda volta daqui a uma semana, dia 18 de janeiro. E numa segunda volta é imprevisível quem será o escolhido pelos militantes para comandar o partido durante os próximos dois anos. Hoje vamos saber.