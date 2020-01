Menores migrantes detidos na Europa contra regras internacionais

Reza está preso há exatamente um ano e oito dias. Tem 17 anos, o último dos quais passado num campo de refugiados na Hungria, perto da fronteira com a Sérvia. Há dois destes campos, no sul da Hungria, um em Tompa e outro em Röszke. São prisões, cercadas por grades de metal altas, mas têm outro nome - "zonas de trânsito", porque não são completamente fechadas. A saída, para a Sérvia, está aberta. A entrada na Hungria, e na União Europeia, é que não.



Reza é um jovem iraniano. Chegou com um primo, a mulher e os filhos, mas rapidamente passou à condição de "menor não acompanhado" porque as autoridades de Budapeste se recusaram a conceder-lhe qualquer estatuto de proteção, e não lhe permitiram sair do campo. À família deram, por isso os primos entraram na Hungria, Reza ficou no limbo.

