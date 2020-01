Foi George W. Bush quem, no seu discurso do Estado da União de 2002, ainda com os atentados de 11 de Setembro frescos em todas as memórias, cunhou a expressão Eixo do Mal. Para o presidente republicano, integravam este grupo de países inimigos dos Estados Unidos o Irão, o Iraque e a Coreia do Norte. Nos anos seguintes, a ideia deste eixo maléfico, inspirado na expressão "Império do Mal", usada por Ronald Reagan em 1983 para se referir à União Soviética, voltou aos palanques por várias vezes, com países a entrar e sair da lista. O próprio Donald Trump, num discurso nas Nações Unidas em setembro de 2017 juntou a Venezuela ao Irão e Coreia do Norte para estabelecer a sua troika de "Estados vilões". Mas não se ficou por aqui e de Cuba à China, são vários os inimigos da América que o presidente americano tem vindo a identificar.

O ataque que no dia 3 resultou na morte do general Qassem Soleimani, o líder das al-Quds, a unidade de elite dos Guardas da Revolução iranianos, e a consequente resposta do Irão ao lançar mísseis contra duas bases iraquianas onde se encontravam estacionados militares americanos vieram mostrar que o Irão não só se mantém na lista dos maiores inimigos dos EUA 18 anos depois de Bush lá o ter colocado mas também surge como potencial palco de um conflito no terreno.