Há dez anos que católicos, evangélicos, hindus, islamitas, judeus, ortodoxos, budistas, adventistas, bahais e igrejas cristãs discutem o acompanhamento de doentes e a espiritualidade nas unidades de saúde.

Em 2018, oito destas 11 confissões assinaram uma declaração sobre "Cuidar até ao fim com compaixão". O objetivo era tomarem uma posição pública sobre a eutanásia, conscientes de que o país vivia "um momento de grande importância para o nosso presente e futuro coletivos". Fora desta declaração ficaram as igrejas representantes do Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) e da comunidade Bahai, no entanto, e como sublinha o capelão Fernando Sampaio: "É um documento histórico, pois até agora ainda não foi conseguida uma posição consensual entre confissões religiosas tão abrangente como esta."