Segundo uma sondagem da World Runners, cerca de 43% das mulheres que fazem corrida já foram alvo de algum tipo de assédio, por comparação com 4% dos homens. No sábado, uma mulher, cientista e mãe de dois filhos, foi assassinada durante o seu jogging matinal, no Texas, nos EUA. Um desfecho extremo e raro, mas que é expressão de um problema que afeta mulheres corredoras em todo o mundo. E em Portugal?